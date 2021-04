Tildó a los trabajadores y trabajadoras autoconvocados de “anarquistas que quieren desestabilizar” al gobierno de la provincia y advirtió que movilizaría a “15, 20 o 30 mil trabajadores a dar una lección” a quienes mantienen los cortes en las rutas.

El secretario general de petroleros privados cargó con todo contra el personal autoconvocado de salud, que mantiene bloqueos en las rutas de la provincia desde hace dos semanas. “Si no se soluciona vamos a movilizarnos a la ruta, vamos con 15, 20 o 30 mil trabajadores, porque van a participar otros gremios de trabajadores que también se ven afectados como camioneros y personal jerárquico” declaró en diálogo con FM Fuego y agregó “les vamos a pedir amablemente a los trabajadores, entre comillas, porque no son trabajadores. Trabajadores son los que se rompen el culo en los hospitales, estos son grupos anarquicos que tratan de desestabilizar. Vamos a ir y les vamos a dar la lección de cómo se debe trabajar y que nos dejen transitar“.

Para el líder petrolero, “este problema debe solucionarse desde la representación sindical. El gobierno no va a negociar con grupos anarquicos y desconocer a una representación sindical como ATE“. En ese sentido, insistió que los autoconvocados carecen de una representación gremial y remarcó “hay que respetar a las instituciones. ATE lanzó un paro pidiendo la recomposición, ese es el camino“.

El secretario bancó además al gobernador Omar Gutiérrez y sostuvo que mantienen un diálogo constante. “El gobierno está haciendo lo que corresponde, la resolcuión de este tema lo tiene la justicia y no actúa”, expresó y continuó “tenemos la misma posición (con Gutiérrez), no debe negociar con los grupos anárquicos, sino con los sindicatos”.

¿Una amenaza a los autoconvocados?

Respecto a la posible movilización de los petroleros hacia los piquetes, Guillermo Pereyra manifestó que “les vamos a dar una lección de cómo se deben hacer las cosas en una medida de fuerza, nosotros nunca vamos a la ruta”.

El gremialista subrayó “no estoy amenazando a nadie, no es mi costumbre amenazar, no nos vamos a enfrentar con nadie”. Sin embargo, el sindicato es uno de los que más puja por la liberación de rutas. No solo por la regularización en la producción de hidrocarburos, sino también porque el próximo lunes debe celebrar los comicios de la mutual petrolera, donde Pereyra participará por la conducción con la lista azul y blanca.

En la provincia ya existe un antecedente de enfrentamientos entre trabajadores por conflictos sociales. En 2006 el gobierno neuquino (conducido por Jorge Sobisch) liberó la zona del ingreso a Refinería donde ATE y ATEN reclamaban una recomposición salarial y fueron desalojados por trabajadores de UOCRA.