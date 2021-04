El Secretario General del gremio, Carlos Quintriqueo, anunció un nuevo paro luego de la movilización que llevaron adelante en el día de hoy en Casa de Gobierno.

Mediante una votación se decidió ir a paro provincial por tiempo indeterminado y continuar con los reclamos durante este viernes en Casa de Gobierno y en el Ministerio de Hacienda. La medida comenzará a partir de las 00 de este viernes.

Mediante la nota se detalló “Vengo por la presente a denunciar el conflicto existente entre los trabajadores dependientes de Estado provincial, Estados municipales y comisiones de fomento, y su respectiva Administración y notificar la realización de medidas de fuerza consistente en: paro por tiempo indeterminado a partir de las 00 horas del día viernes.

23 de abril del 2021-II. El conflicto denunciado tiene como causas: Por el pase a planta de eventuales de salud y desarrollo social. – Apertura de las mesas paritarias en el MOSP, EPEN y el Escalafon Gral. – Firma del decreto de los concursos y continuidad de los trabajadores del eproten – Ropa de trabajo – Recomposición salarial- Salvataje del ISSN. Acondicionamiento en los lugares de trabajo del CIPPA.- III. Esta notificación se realiza en el marco de la Ley y resuelto en asamblea de Trabajadores.-

Además el secretario gremial dijo “Tenemos una responsabilidad sobre los 31 mil trabajadores, no solo con un solo sector. Y es por ello que nos encontramos muy preocupados y no fogoneamos luchas internas porque si hay algo que ATE Neuquén, desde su conducción no quiere es que, en vez de un grupo de elefantes haya un cementerio de elefantes”.

Y agregó “Somos la única entidad gremial capaz de solucionar el conflicto y allí estaremos, pero para pelear por todos y cada uno de los laburantes porque ya nadie cree que plata no hay”.