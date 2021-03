En las últimas semanas Ramón Rioseco mantuvo reuniones con distintos sectores opositores de la política neuquina. Ello incluye a disidentes del MPN y también otros radicales, sobre todo del quirogismo que quedó a la deriva. Esta serie de reuniones preocupó al PJ, que lo tuvo de socio político casi en exclusividad.

Ayer el referente del Frente y la Participación Neuquina decidió hacer pública su decisión de convocar a todos y “superar la grieta”. Es decir, que estará con el kirchnerismo solamente si también pueden estar los demás. ¿Funcionará?

“Hay propios sectores internos al MPN que están cansados y enojados con su partido. Gutiérrez fracasó porque tiene las mismas ideas que quienes lo precedieron, que no avanza en educación, en salud pública, en infraestructura. Donde la plata solo la pone en la zona de Confluencia y en 60 años se olvidaron del interior, donde no hay asfaltos, no hay señal de celular, no hay servicios públicos. La gente toma tierras y no es culpa de ellos, es culpa del MPN que nunca tuvo políticas de tierras, y solo piensan en las tierras como negocio inmobiliario”, dijo Rioseco.

Ramón Rioseco fue candidato a gobernador dos veces, y el escenario actual hace pensar que Darío Martínez (PJ) intentará que sea su turno. “No vas a sacar los pies del plato, no?”, le preguntó Martínez al ex intendente de Cutral Co, enterado de las reuniones que ocurren en el primer piso de la Municipalidad de Cutral Co. Y no obtuvo la respuesta contundente que esperaba.

Públicamente Rioseco analizó “si no nos salimos de la grieta no vamos a ganar nunca en Neuquén. Porque ellos se acomodan a la grieta, la gestión pasada eran macristas, ahora son kirchneristas. Ellos se acomodan a todos los tiempos. Hay nombres en sus filas que fueron intendentes en las dictaduras, funcionarios y complices. Corradi, Sobisch, Sapag, entre otros”.

En su análisis, Rioseco sostiene que “el petróleo está en un momento donde su precio va a seguir subiendo porque va a crecer la demanda. Y Vaca Muerta juega un rol importante en ese contexto, porque tiene recursos para 400 años. Y esto le da a Neuquén una posibilidad extraordinaria para convertirse en al mejor provincia del mundo. Pero lamentablemente está el MPN que ya se rifó todas las oportunidades que tuvo la provincia, mal gastan, administran mal, la provincia no crece, las localidades no crecen. Y no hay certezas de que no rifen también Vaca Muerta”.