Hoy, desde las 9:30 seguirá el operativo de vacunación contra el coronavirus para las y los vecinos anotados en la página oficial del ministerio de Salud. Hay 300 dosis para Cutral Co y 200 para Huincul. Se recordó que si no tienen el turno asignado no deben concurrir.

Los lugares, donde se aplicarán las dosis son el gimnasio municipal “Enrique Mosconi” y el Club Atlético Plaza Huincul. En este listado que enviaron de las personas inscriptas están los adultos mayores de 68 años.

Desde que se inició la campaña, a la Zona Sanitaria V, que incluye además de la comarca petrolera, Picún Leufú, El Chocón, Piedra del Águila y Añelo.

Las personas convocadas ayer tendrán que estar hoy con el DNI para recibir la vacuna.