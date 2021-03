La semana anterior hubo cuatro eventos culturales y deportivos con gran afluencia de público. La situación de COVID-19 en las dos localidades es de pocos casos pero el nivel de ocupación de las camas en los dos centros de salud no cede como tampoco los números de víctimas fatales.

El municipio de Cutral Co organizó dos recitales por el Día de la Mujer. El primero, de Miss Bolivia, atrajo una cantidad importante de público pero la organización pudo mantener la distancia entre grupos no convivientes, el uso de barbijo estricto y la limpieza de manos de todos los que ingresaron al predio.

Al día siguiente se hizo el recital de Rodrigo Tapari, y allí los resultados no fueron tan positivos. La cantidad de personas que concurrieron desbordaron el lugar establecido para las burbujas, no se respetaron las filas y cuando se cerró el predio se acumularon las personas sobre el alambrado. ¿Qué deja ello de enseñanza? Cuando el artista atrae a mucho público hay que cobrar una entrada o entregar tickets previamente para evitar que haya más público del que se puede recibir.

Luego se realizó la pelea de Damian Rojas, que también convocó a cientos de personas. Allí hubo uso del barbijo, hubo burbujas para separar a los grupos convivientes y se respetaron los lugares establecidos. Todo ello porque se debió pagar una entrada para ingresar a la pelea.

En Huincul se jugó el primer partido entre Petrolero y Alianza y el resultado sanitario no fue bueno. No hubo distancia, todos tenían barbijo pero pocos lo usaron durante el partido. La organización se vio ampliamente superada, ya que se dejó a los clubes que resolvieran el protocolo, sin intervención de la Liga Lifune. Sin apoyo y sin recursos, es muy difícil manejar a cientos de personas en un estadio.

¿Habrá más casos tras estos eventos?

Las estadísticas de casos confirmados de COVID-19 en toda la provincia se reduce a aquellas personas que presentan síntomas. Los asintomáticos no son hisopados por lo que no se sabe si contrajeron el virus o no.

Probablemente por ello hay pocos casos y muchos internados. Cuando una persona presenta síntomas puede acceder al hisopado, pero las otras personas, que son sus contactos estrechos, realizan la cuarentena sin ser declarados positivos.

Estudios realizados en California afirman que el uso del barbijo previene el contagio, pero no sólo eso, también genera que si hay contagio, sea muy leve. Mirá este video

Siguiendo este análisis, quienes contrajeron el virus durante los recitales y los eventos deportivos pero tenían el barbijo puesto probablemente no presenten síntomas. Ello quiere decir que se enfermaron pero no van a aparecer en las estadísticas.

Es decir que tal vez no haya un brote de casos nuevos pero habrá que estarse atentos a la cantidad de personas internadas y con riesgo de muerte.

En definitiva, el virus COVID-19 modificó conductas que deben respetarse, usar el barbijo y lavarlo a diario, lavarse bien las manos luego de ir a comprar, antes de ingresar a nuestra casa, mantener la distancia y así se reducen las posibilidades de contraer la enfermedad.