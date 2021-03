La banda de New metal de la comarca, Flake, se prepara para dar un show el próximo domingo mediante un streaming.

El grupo de rock alternativo, consolidado en noviembre del 2019 con músicos locales, dará un espectáculo virtual luego de estar un año parado debido a la pandemia por Covid-19. “Después de un año de pandemia y sin poder tocar en un escenario con publico, arrancamos un nuevo año 2021 con muchos proyectos, por eso queremos compartir con toda la ciudad Nuestro STREAMING titulado RUSTIKO”.

Javier Martínez, uno de los integrantes comentó que el nombre Rustiko surgió con la idea de dejar un mensaje a la gente y a los músicos ” Por ahí no necesitas mucha economía para llevar adelante un proyecto.Lo que nos lleva es la voluntad de cada uno”.

La banda que realiza tributo a System of a Down y a Scars on Broadway esta conformada por Lucho Sánchez en voz principal, Lucas Díaz en guitarra, Sebastián Flores en el bajo, Javier Martínez en batería y Julio Sotelo en teclado.

El show se va a transmitir en vivo por la fan page de Facebook Flake- Nqn el domingo 14 de marzo desde las 20:30 y será totalmente gratuito.

Desde la banda destacaron que el show contará con la participación de la Técnica de sonido e iluminación de Sergio Tascone quienes les hicieron la propuesta.