Las trabajadoras y trabajadores enrolados en ATE y que cumplen tareas en diferentes organismos provinciales participaron hoy hasta el mediodía de una medida de protesta. Fue en la calle de acceso a la refinería del complejo de YPF. No se permitió el acceso a la destilería.

(Fotos de gentileza)

Desde la seccional local de ATE, como ya ocurre desde que se conoció la firma del acuerdo de parte de la conducción provincial y UPCN, y el gobierno neuquino con un 12 % de incremento salarial, las afiliadas y afiliados llevan adelante diferentes medidas de protesta. Hubo realización de radio abierta en el hospital, o asambleas y hoy fue la medida en la destilería.

La seccional local de los estatales entiende que ese acuerdo se hizo sin el respaldo -al menos desde Cutral Co y Huincul – a la conducción provincial. El rechazo es porque no fue consultado y además, no les parece un buen resultado sin discusión previa.