Adolfo Fuente, abuelo materno de Luciano Fuente, relató las dificultades que su familia atravesó desde el crimen del niño y pidió que la ciudad adopte un mayor compromiso con la seguridad.

Mientras se desarrolla el juicio por jurados por el asesinato del pequeño Luciano Fuente, la familia y allegados a los padres mantienen la vigilia fuera del edificio judicial. Entre ellos se encontraba su abuelo Adolfo, que manifestó “queremos que se termine, es una pesadilla para nosotros“.

El juicio se desarrollará durante toda la semana para probar la autoría de Diego San Martín en el disparo que le provocó la muerte al niño de 8 años. “Sabemos bien que el que mató a Luciano fue San Martín, pero hay tanta injusticia. Se quieren sacar el lazo y dicen que fue un accidente, una persona que anda a los tiros a las 3 de la tarde no lo hace sin querer“, sentenció.

Adolfo reconoció que “San Martín es tan responsable como los otros“, en referencia al grupo con el que intercambiaban disparos. “Hay que ayudar a los jóvenes y tenemos que cambiar. El pueblo estará lindo, pero estas cosas tienen que cambiar. A las cámaras las tienen que manejar personas que sepan”, subrayó.

En ese sentido, pidió al intentendente “ponete en el lugar de las víctimas y entregá las cámaras a la policía, que la policía custodie las cámaras”.

La tortura de vivir sin Luciano

“Nos cagaron la vida, en este tiempo tuvimos una vida de porquería. No podemos dormir”, relató el abuelo de Luciano, que confesó que “Yereni (la madre del niño) tuvo muchos problemas, no podía quedarse sola en la casa porque tiene un dolor enorme”.

Adolfo aseguró que “hay días en los que no se puede seguir, pero tenemos una familia que sostener y no podemos quedarnos, por eso la gente tiene que aprender a valorar la vida. Por un problema que creían que era de ellos, arruinaron a una familia que no se metía con nadie”, puntualizó.