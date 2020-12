El 2020 no fue un año fácil. Denis Bianchi, violinista de Cutral Co, no tenía ganas de hacer su ya clásica cruzada solidaria en la que intercambia música por juguetes, pero las voces de apoyo y de cariño de sus vecinos y vecinas hizo que se decidiera y acompañara la Navidad con su arte.

Este año Denis hizo un especial pedido para que la gente de Cutral Co y Plaza Huincul no haga uso de la pirotecnia. “Más allá de que está prohibido, sino que hace mal a los animalitos y a las personas con hipersensibilidad como yo, que me defino autista”, dijo Bianchi y mandó un saludo “al comado mascotero por todo el trabajo que hacen y a la comisión de padres de niños con autismo”.

“En este tiempo de pandemia a muchos le hace bien la música, la gente colaboró muchísimo con juguetes para donar. Estoy trabajando con Matías Zurita, la idea es hacer un evento solidario para Reyes Magos“, con Bianchi, que estuvo durante el horario comercial en la calle Roca durante el 23 y 24 de diciembre.