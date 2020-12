Sin novedades sobre su paradero, se intensifican las tareas de búsqueda del uniformado Mario Alberto Quesada, de quien no se sabe nada desde el domingo. Al operativo de búsqueda que se inició ayer se sumarán hoy los efectivos de Neuquén que vendrán para colaborar. Lo mismo se hará con el avión de la Policía y la colaboración de alguna aeronave del club y aeroclub local.

El policía Mario Alberto Quesada se desempeña en el área de Asuntos Internos de la División Seguridad Cutral Co. Fue precisamente desde ese lugar que al no presentarse a trabajar, es que se empezó con su búsqueda. En principio, se lo intentó localizar en la casa que alquila en la calle Di Paolo, donde no encontrado.

Por otra parte, el comisario inspector Ariel Pereira confirmó la llegada de personal para sumarse a la búsqueda en la jornada de hoy. También colaborará el personal retirado que se dedica a la actividad física de bicicleta.

La última vez que se lo vio, Quesada circulaba a bordo de una bicicleta por la calle Domingo Savio, durante la tarde del 29 en el parque industrial de Cutral Co. Ya llegó la familia desde Zapala, localidad de la que es oriundo.

En ese momento vestía un pantalón corto color negro o azul muy oscuro, con la inscripción NIKE en la pierna; una remera manga corta color negra muy desteñida, casi color gris, con letras en color blancas en forma vertical también desgastadas. Un tapabocas color negro y una gorra tipo americana color negra. Se movilizaba en una bicicleta tipo todo terreno, color azul.

En caso de ser visto o tener cualquier información, comunicarse con el abonado 101, Comisaría 14º de Cutral Có 299-4860368 / 299-4564372 o Unidad Policial más cercana.