Desde la comuna huinculense, a través de la dirección de la Red de Empleo se informó que los beneficiarios que tienen que retirar las tarjetas de débito, tienen que solicitar el turno en la entidad.
Así se informó desde la misma dependencia municipal y se emitió la nómina de beneficiarios del decreto. Son los siguientes:
SEPULVEDA MAXIMILIANO ALEJANDRO
HUENUPI JORGE DANIEL
VERGARA VIOLETA NOEMI
ALBORNOZ DENIS AGUSTIN
ALONSO NAHUEL NICOLAS
ANCUCHEO LUCILA ANTONELLA
ANTINAU ANGELINA DE LOURDES
ARAVENA ANGEL ADRIAN
BAEZA SERGIO DAMIAN
BARRERA MICAELA CAMILA
BASUALTO VALERIA ELIZABETH
BUSTO FACUNDO MARTIN
CANDIA ELIAS JOAQUIN
CARDENAS ORIANA GUADALUPE
CUEVAS MELINA ANTONELLA
ESPINOSA SANDRA AGUSTINA
FLORES ADRIAN MARCELO
FLORES ALAN IVAN
FUENTES MAURICIO GILBERTO
GALVAN JORGE DANIEL
GUTIERREZ CRISTIAN DAVID
HEJBOWICZ WANDA
LILLO DAMIAN
MARDONE JULIO CESAR
MENDOZA BOLLER VALENTINA MAGALI
MORENO SEBASTIAN FERNANDO DAVID
MUÑOZ MARCELO ALEJANDRO
MUÑOZ MARIA BELEN
NAMOR ALVAREZ NICOLAS DAVID
POBLET JOSE MARIA
RIOS SAMUEL AGUSTIN
RODRIGUEZ JOAQUIN ALEJANDRO
ROGEL VIVIANA ALEJANDRA
SAENZ MARIA DEL CARMEN
SANDOVAL ALEXIS GABRIEL
SANDOVAL RODRIGO ALEJANDRO
TAPIA MONACHESI GASTON JULIO ENRIQUE
TERUGGI ROJAS BRUNO EXEQUIEL
VELAZQUEZ RUBEN HORACIO
VELOZ FERNANDA MALEN
VIDELA DAMIAN OMAR
VILLALBA FRANCO EMANUEL
VILLANUEVA ALEX SANDERS
VIZCARRA FACUNDO EZEQUIEL
WOLMAN TEMI CARLOS
ZALAZAR JONATHAN EMANUEL
ESPINOSA MALEN AHIMARA
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