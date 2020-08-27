HOY SE CUMPLE EL 1ER MES DE ESTE INMENSO DOLOR QUE NOS DEJASTE..
UN MES DE TU PARTIDA HERMANO.
DÍA A DÍA TRATAMO DE SEGUIR…
DÍAS QUE NOS CUESTA
MAS QUE OTROS…
POR ESO
HOY INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑEN DESDE
CADA UNO DE SU CASA
A REZAR Y MANDARLE MUCHA LUZ
A LAS 23HS!
A NUESTRO QUERIDO LUIS (14).
Y AGRADECEMOS EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ESTE 1ER MES.
DESCANZA EN PAZ HERMANO..
SOLO SE MUERE CUANDO SE OLVIDA..Y NOSOTRAS NUNCA TE OLVIDAREMOS.
MAMÁ Y TU HERMANA LULA!(COMO ME PUSISTE VOS)
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