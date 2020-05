Los ediles cutralquenses aprobaron hoy la campaña de difusión para evitar la discriminación a personas enfermas de coronavirus COVID-19.

Esta mañana sesionó hoy el Concejo Deliberante bajo la modalidad de videoconferencia. El presidente del cuerpo, Jesús San Martín. estuvo en la sala y el resto de los ediles lo hicieron a distancia.

Uno de los puntos abordados fue la iniciativa que impulsaron los ediles del bloque del MPN, Natalia Paredes y Rubén Flores. La comunicación plantea la generación de una campaña de difusión y comunicación por discriminación a personas sospechosas y enfermas de coronavirus COVID -19.

Se trata de una iniciativa que surge a partir de que las personas que padecieron la enfermedad, o fueran sospechosas de contraerla sufrieron de parte de la sociedad local a través de redes sociales y otros medios, infinidad de descalificaciones, amenazas y discriminación.

Ante esta situación el cuerpo de concejales consideró que bajo este manto de estigma social se corre el peligro que las personas oculten la sintomatología de la enfermedad. Asimismo, en el proyecto se tuvo en cuenta que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) llevan adelante una campaña de concientización para evitar prácticas discriminatorias en tiempos de pandemia por el Coronavirus – COVID-19.

Además, el INADI, delegación Neuquén, mostró preocupación por este incremento en el país a partir de la pandemia del Coronavirus -COVID-19. El promedio diario de denuncias recibidas se incrementó en un 40%.

Este proyecto plantea realizar una amplia campaña de difusión e información para evitar situaciones de discriminación, por diferentes medios de comunicación locales (Televisivos, Radiales, Redes Sociales, Folletería y Pantallas sobre la ruta, entre otros posibles) y para indicarle específicamente a la ciudadanía de Cutral Co, haciendo extensivo a la localidad de Plaza Huincul, a nivel provincial, Legislatura, Ministerio de Salud y Comité de Emergencia Provincial.

El contenido de la información divulgada serán contactos telefónicos, mail y otros medios para realizar la denuncia al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), como así también información, instando a no descalificar a los posibles sospechosos o en su caso a posibles positivos. Nadie está exento de padecerla y que la única posibilidad para vencer el virus es con solidaridad.

En esa línea, el presidente del cuerpo, San Martín expresó que “con la llegada del COVID-19 se han generado muchas situaciones de discriminación, por eso creemos importante dar a conocer este tipo de información con esta nueva pandemia”.

Agregó que no es una situación que “escape a cualquiera de nosotros, tenemos que ser responsables con la información que recibimos, lo que reenviamos y cuál es el sentido de hacer circular mensajes que potencian malestares”. Y concluyó “si no tenemos empatía y discriminamos, lo único que logramos es que las personas que están enfermas o creen estarlo, es que no estén dispuestas a realizarse el test y puedan perjudicar a toda la población”.

Por último refirió como muy positivo el proyecto, para que a través del intendente de Cutral Co, José Rioseco se pueda generar una masiva campaña de difusión y concientización.

La inciativa fue aprobada por unanimidad.