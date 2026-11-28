Un vehículo, tipo utilitario, volcó en inmediaciones del paraje Challacó, por ruta nacional 22.
Según los registros era un vehículo tipo utilitario que quedó sobre uno de sus laterales, a pocos kilómetros de Plaza Huincul. La conductora, una mujer de unos 50 años, era la única ocupante y tuvo que ser trasladada al hospital
Desde el cuartel 17 corroboraron que el incidente vial había ocurrido y que fue necesario la asistencia de bomberos. a unos 15 km de Plaza Huincul por vuelco de *Único protagonista mujer de unos 50 años.
El vehículo fue identificado como un furgón blanco, que iba desde Neuquén hacia Plaza Huincul. Tuvieron que intervenir bomberos voluntarios y también personal del SIEN.