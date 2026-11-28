Dos camiones chocaron cerca del yacimiento Barrosa, cuando uno frenó para ingresar

Un incidente vial con cuantiosos daños materiales se produjo esta tarde en la zona de ruta 17 hacia Añelo, en cercanías del ingreso al yacimiento Sierra Barrosa.

Según la información suministrada por el comisario Roberto Fuentes, de la DSI Cutral Co, aproximadamente a las 19 ocurrió el incidente vial cerca de las 19 del viernes, cuando los dos camiones circulaban en la misma dirección, de Plaza Huincul.

Uno de ellos, el que iba delante, frenó para ingresar al área Barrosa y el que iba a detrás lo impactó por alcance, es decir, no alcanzó a frenar para evitar el siniestro.

Los daños se produjeron en el segundo camión (el de la foto) pero el conductor no sufrió más que lesiones leves, al igual que el otro camionero. Concurrió hasta el lugar, en forma preventiva, el personal de la División Tránsito de Plaza Huincul y del SIEN pero las dos personas fueron asistidas en el lugar pero no trasladadas a la guardia.

Los conductores de los camiones dieron negativo de alcoholemia y transitaban con toda la documentación requerida.

En principio los dos involucrados fueron camiones. Según el reporte fotográfico, uno de los involucrados es un Scania que tiene una cisterna, con un fuerte impacto sobre el frente.

Esta es la segunda vez que ocurre un choque entre dos camiones, la anterior fue sobre la ruta provincial 7, aquella vez el camión que iba delante frenó para evitar un bache en la ruta.