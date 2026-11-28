El intendente Ramón Rioseco otorgó una entrevista al diario Río Negro, en su versión radio, tras el acuerdo político con el gobernador Rolando Figuera.
Pero el conductor aprovechó para consultarle por los monumentos que se encuentran en la ciudad. «No tenemos montaña, no tenemos río, tenemos que tener artistas que fabriquen monumentos», explicó sobre el origen del museo a cielo abierto e invitó a todos los que transitan por ruta 22 a visitarlos
Respecto al monumento a Lionel Messi, Rioseco reveló que el entorno del futbolista estuvo informado sobre el proyecto desde sus inicios y recibió fotografías durante su construcción.
Aunque no hay una visita confirmada, el intendente se mostró expectante: «Yo creo que en algún momento va a pasar por acá«.