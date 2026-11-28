El PJ provincial se reúne hoy en Cutral Co para debatir los la situación política y electoral

Se deberá decidir si el PJ participa de las elecciones y, si lo hace, con qué estrategia

El Partido Justicialista en Neuquén atraviesa la mayor crisis política desde que fue proscripto durante el exilio de Juan Domingo Perón. En la provincia, la mayoría de su militancia ha tomado por otros caminos y los que quedan, no coinciden en qué pasos seguir.

Todo ello será parte del debate que realizarán los peronistas en el Congreso Provincial convocado para este sábado, a partir de las 12, en las instalaciones del sindicato Supeh.

Según la convocatoria publicada, el punto 4 del orden del día será el análisis y la evolución de la situación política y electoral provincial, la definición de la estrategia política y electoral del Partido Justicialista Distrito Neuquén a partir de la convocatoria a elecciones para el próximo 14 de febrero.

Entre los puntos que se van a debatir está la la participación partidaria, es decir si participar o no, la conformación de frentes y alianzas electorales, los mecanismos de selección y conformación de listas de candidatos y candidatas a cargos electivos, y la adopción de las resoluciones y autorizaciones necesarias para su instrumentación, conforme a la Carta Orgánica partidaria y la legislación electoral vigente.

Esta convocatoria está firmada por Lucas Riquelme, el presidente del Consejo Provincial