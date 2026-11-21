Un trabajador fue trasladado de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces después de un accidente que sufrió en el yacimiento Los Toldos 2.
De acuerdo a lo que se informó, el operario, de 47 años, realizaba tareas sobre un tanque y por razones que ahora se investigan habría caído desde altura.
Como consecuencia de ese episodio fue asistido en el lugar y luego se resolvió su traslado en helicóptero de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces, debido a la gravedad de las heridas.
En este contexto, se dispuso de inmediato el operativo sanitario para la derivación. Se activaron todos los organismos que intervienen en este tipo de traslado, y que garanticen la llegada hasta el centro asistencial médico para su atención. (Con información de Mejor Informado).