Los deportistas Marcelo Peralta y Liliana Camargo representarán a la provincia del Neuquén en el torneo argentino de selecciones de newcom, que se disputará del 4 al 6 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.
Los jugadores Marcelo Peralta y Liliana Camargo, pertenecientes al equipo Newcom Unión, fueron convocados para formar parte de los representativos neuquinos en sus respectivas categorías. Peralta competirá en el conjunto de la división Mixto +50, mientras que Camargo lo hará en la categoría Femenino +60.
El Torneo Argentino de Selecciones de Newcom se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.