Plaza Huincul abrió las inscripciones para terminar el secundario

Las inscripciones se realizarán los días miércoles 18 y viernes 20 de noviembre

Plaza Huincul informó que se encuentra abierta una nueva instancia de inscripción al programa Plaza Educa, destinado a personas que quieran finalizar sus estudios secundarios.

La convocatoria está dirigida tanto a quienes nunca cursaron el nivel secundario como a aquellas personas que lo iniciaron y tienen materias pendientes.

Las inscripciones se realizarán los días miércoles 18 y viernes 20 de noviembre, de 8:30 a 11:30, en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central.

Requisitos para la inscripción

Quienes nunca hayan cursado el secundario deberán presentar:

Fotocopia legalizada del DNI.

Fotocopia legalizada del certificado de finalización del nivel primario.

En tanto, quienes hayan cursado el secundario y adeuden materias de primero a tercero o cuarto año deberán presentar:

Fotocopia legalizada del DNI.

Fotocopia legalizada del rendimiento académico del nivel secundario.

Desde el municipio también informaron que quienes no puedan inscribirse en esta convocatoria tendrán una nueva oportunidad en febrero de 2027.

La propuesta busca brindar herramientas y oportunidades para que más vecinos puedan completar su formación educativa y obtener el título secundario.