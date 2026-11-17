Inauguraron el edificio propio para el Banco de Leche Humana del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

El acto se realizó este martes con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Salud, Martín Regueiro, y los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza.

La obra permitirá fortalecer la capacidad de procesamiento y pasteurización de leche materna para abastecer a recién nacidos de toda la provincia. El acto se realizó este martes con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Salud, Martín Regueiro, y los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza.

La construcción del edificio propio para el Banco de Leche Humana del hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul quedó inaugurada este martes, en un acto que reunió a autoridades provinciales, municipales y trabajadores de la salud. La obra representa un nuevo paso para consolidar un servicio que tiene alcance provincial y que resulta fundamental para la atención de recién nacidos que necesitan leche materna para su recuperación.

Durante la ceremonia, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, destacó que el proyecto llevaba más de diez años intentando concretarse y reconoció el compromiso de los equipos que sostuvieron la iniciativa a lo largo del tiempo.

“Este proyecto representa un poco la idiosincrasia neuquina: cómo hacemos para ayudar a otro que no conocemos para que esté mejor”, expresó. En ese sentido, remarcó que el Banco de Leche representa la solidaridad de una madre que ayuda a otra madre y contribuye a mejorar la recuperación de los recién nacidos y las tasas de mortalidad infantil.

Regueiro también subrayó que el servicio tiene alcance en toda la provincia y destacó el trabajo de promoción de la donación de leche materna que se desarrolla en Cutral Co y Plaza Huincul. Además, señaló la importancia de incorporar procesos de pasteurización para fortalecer la seguridad y disponibilidad de la leche destinada a los bebés.

El funcionario aprovechó la actividad para mencionar otras inversiones realizadas en el hospital, entre ellas una torre de laparoscopía adquirida por 50.000 dólares con fondos provenientes del recupero hospitalario, además de una centrífuga y un monitor multiparamétrico. Según explicó, estas incorporaciones permiten mejorar las prestaciones y evitar derivaciones.

El trabajo conjunto de Cutral Co y Plaza Huincul

Por su parte, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, destacó el trabajo articulado entre el hospital, los municipios y el Gobierno provincial para concretar el proyecto.

El jefe comunal valoró especialmente las acciones impulsadas para ampliar los puntos de recolección de leche materna en distintos sectores de la comunidad, con la participación de trabajadoras y referentes locales.

“Es un gran reflejo del trabajo en equipo, de la salud pública con ambos intendentes y con el Gobierno de la provincia, en forma tripartita, para trabajar por el bien común”, sostuvo.

A su turno, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, reivindicó el rol del hospital público y la importancia de sostener la inversión estatal en salud, especialmente en una región donde gran parte de la población depende de las prestaciones del sistema sanitario público.

Rioseco recordó que el Banco de Leche nació como una iniciativa impulsada por profesionales médicos, enfermeros, concejales y distintos actores de la comunidad, que en sus comienzos parecía una utopía.

“Significa que salvamos vidas. El mejor remedio es la leche materna”, expresó, al destacar la importancia que adquiere este servicio ante situaciones de emergencia que involucran a recién nacidos.

Rolando Figueroa destacó la solidaridad y el Estado presente

El gobernador Rolando Figueroa puso el acento en el valor humano y comunitario del Banco de Leche, al considerar que representa una forma de dar vida y de acompañar a las familias que atraviesan situaciones complejas.

“Este banco de leche, desde su creación, tuvo como objetivo poder abrazarnos y poder dar vida, otra forma de poder dar vida”, manifestó.

El mandatario reconoció el esfuerzo de los trabajadores que sostuvieron el proyecto durante años, incluso cuando no contaban con las condiciones adecuadas para desarrollar sus tareas. También destacó el aporte de la comunidad y el acompañamiento de los gobiernos municipales y provincial.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso estuvo dedicado a recordar a doña Chela, abuela de uno de los impulsores del proyecto, el doctor Martín Sapag, quien realizó una donación para contribuir a la compra del equipamiento necesario para el funcionamiento del Banco de Leche.

Según relató Figueroa, la mujer destinó parte de los fondos que había recibido por la desaparición de sus hijos para que otras madres pudieran contar con herramientas para cuidar la vida de sus bebés. El gobernador calificó el gesto como una muestra de generosidad que merece permanecer en la memoria de la comunidad.

En su mensaje, también reivindicó el papel del Estado en el sostenimiento de la salud pública y señaló que el 71% de los neuquinos utiliza el sistema público de salud.

“¿Quién haría un banco de leche si no es por la presencia del Estado?”, planteó, al defender la inversión pública en servicios esenciales.

Finalmente, Figueroa vinculó la inauguración con una etapa de crecimiento para Cutral Co y Plaza Huincul, y destacó la importancia de que ambas ciudades trabajen de manera conjunta para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

La jornada formó parte de una agenda de actividades en la comarca petrolera, que incluyó también la inauguración de un dispositivo de internación para personas con padecimientos de salud mental, presentado como el primero de estas características en la provincia.

Con la ampliación del Banco de Leche Humana, el hospital suma infraestructura y capacidad para fortalecer una política sanitaria basada en la donación solidaria, el trabajo profesional y el acompañamiento a los recién nacidos de Neuquén.