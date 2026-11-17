Despiste y vuelco en la Ruta 22: un hombre permanece internado en Zapala

El siniestro involucró a un Ford Fiesta en el que viajaban dos hombres mayores de edad, quienes circulaban desde Cutral Co hacia Zapala

Un hombre continúa internado bajo observación en el hospital de Zapala tras protagonizar un violento vuelco este lunes sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1379, en cercanías del paraje Santo Domingo.

El siniestro involucró a un Ford Fiesta en el que viajaban dos hombres mayores de edad, quienes circulaban desde Cutral Co hacia Zapala. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo en un tramo recto, despistó y terminó volcando sobre la banquina. El automóvil sufrió daños materiales totales.

Según confirmó el comisario Cristian Barros, jefe de la División Tránsito de Zapala, uno de los ocupantes quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios, que utilizaron herramientas de corte para retirar el techo del rodado.

En el operativo intervinieron dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trasladaron a ambos ocupantes al hospital local. Uno de ellos permanece internado bajo observación médica.