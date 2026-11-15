Mientras esperan la entrega del cuerpo Emanuel Amadore, sus familiares reclaman saber qué pasó

Exigen justicia para que el joven descanse en paz.

Los familiares de Emanuel David Celestino Amadore, de 25 años sigue envuelta en la incertidumbre por lo que ocurrió. Hasta este domingo al mediodía aguardaban que les entregaran el cuerpo después de haber sido sometido a la autopsia.

A pesar de que concluyó la necropsia y les adelantaron el resultado -no tuvo muerte violenta, sin signos de heridas de arma de fuego o blanca- desde el viernes aguardan que les entreguen el cuerpo para el sepelio.

La fiscalía determinó el cierre de la causa porque consideró que no intervinieron terceras personas. Esas conclusiones no lograron amortiguar el dolor de sus familiares que entiende que Emanuel no pudo haberse ido solo.

Desde el 29 de octubre cuando fue visto por última vez, a las 7:25 de la mañana cuando iba al trabajo, no supieron nada de él. Hasta que el 11 de noviembre, el aviso de un puestero del paraje Ranki Co ante la Policía permitió dar con el cuerpo. El hallazgo fue fortuito porque el hombre rural salió a buscar a un animal y allí dio con el cuerpo sin vida.

Para los familiares las dudas son múltiples. Cómo llegó el joven al lugar, por qué estaba desnudo y no se encontró el mameluco y los botines con los que salió a trabajar esa mañana aunque nunca llegó. Qué pasó con su teléfono celular que impactó como con un uso en la zona del club Pérfora el 4 de noviembre. Tampoco está su billetera. Por qué no se levantaron los elementos en las inmediaciones del hallazgo.

La certeza que tienen -casi una de las únicas- es que una cámara de un vecino lo registra ese día 29 cuando sale de la casa de su tía y rumbo a buscar a su hermana. Luego, tenía que llegar hasta la refinería, donde trabajaba, pero eso nunca ocurrió.

En su casa, su tía estaba confiada que estaba en el trabajo. Pero cuando le escribió y no le contestó, empezó la preocupación. La denuncia policial la radicaron el 2 de noviembre.

Tanto su tía como su prima iniciaron la búsqueda, consultaban a los vecinos del barrio si tenían cámaras. Solo obtuvieron la que lo ve salir e irse hacia la calle Yrigoyen.

Reclamaron además que toda la información que contaba la Policía se la acercaron ellos. Les llama la atención que las cámaras urbanas se tildan unos 20 a 30 minutos el día que desapareció.

Los familiares descreen que Emanuel haya llegado hasta el sitio, a pie -es un lugar de difícil acceso y sin huellas o camino rural-, sufrido algún trastorno mental y que como consecuencia le haya dado un brote psicótico. No consideran que llegó desnudo y se dejó morir en el medio del campo y casi 60 o 100 kilómetros de su lugar donde vive.

A pesar de que estaba dispuesto todo para que su cuerpo sea entregado, esto no ocurrió hasta este domingo.

“Solo queremos darle paz” a Emanuel, concluyeron.

Esta es la carta abierta que escribieron:

“El día 29 de octubre Emanuel David Celestino Amadore sale de su casa a las 07:25 para ir al trabajo, tenía que pasarlo a buscar su papá a las 07:00hs como nunca llegó ema se va caminando vestido con mameluco azul y botines marrones llevaba celular y billetera. (Visto también en la camara del vecino saliendo de la casa de su tía).

07:35hs se lo ve en la cámara de un vecino, yendo como para la casa de la hermana (que pasaban a buscar para llevarla a la escuela y de allí seguir el recorrido a la refinería).

Pero esa cámara es la única y última vez que se lo ve a Ema caminando.

La última llamada y el último mensaje se la hizo al padre.

El padre pasa 07:45 por la casa de su tía dónde el vivía.

El padre se presento a trabajar y Ema no se presenta a trabajar.

Su tía confiada que se fue a trabajar, al no llegar a la casa y al no tener respuesta de mensaje y llamadas de Ema, espero 48hs y hace la denuncia por desaparición de persona el día 02/11.

Ese día la policía se da un alerta por aparición y paradero por redes sociales.

A partir de ese momento su tía y prima comienzan con la búsqueda, pidiendo ver cámaras de vecinos, hicieron el recorrido que pudo haber hecho Ema para llegar a la refinería, revisando casas en construcciones. También pegaron panfletos en negocios, garitas de colectivos y plazas.

Se le pidió a la justicia hacer su trabajo y revisar cámaras municipales, pedir cámaras a los vecinos, recorrer el trayecto que Ema pudo haber hecho. Toda información que tenía la justicia era de la familia.

No obstante nos dicen que entienden la desesperación, pero es mejor que no vayamos nosotros a pedirle cámaras a los vecinos, porque después van ellos y los vecinos se molestan, y hacemos doble trabajo.

La justicia cuando da una parte de la investigación dice que las camaras municipales colapsan, se le llena la memoria y se tildan por 20/30 minutos justamente el mismo día y la misma hora que Ema desaparece, sin tener ninguna imagen de él.

El día 04/11 el celular toma una señal en Plaza Huincul cerca de perfora un radio que abarca el lado de campo, se hace un rastrillaje con drones y perros teniendo resultado negativo.

Además se podía ver que todas las noches jugaba un juego llamado house of comic mensual.

La familia siguió buscando por todos los barrios.

Hasta que llegó el día 11/11 que se encuentra un cuerpo sin vida desnudo cerca de un paraje, yendo para picun, la policía nos pide que le enviemos fotos de los tatuajes de Ema para poder reconocer si se trata de esta persona buscada el 29/10, la familia pidió si podia llegar al lugar a reconocer el cuerpo, y nos dijeron que no.

Todo el día con incertidumbre, las noticias empiezan a comentar que se encuentra una persona muerta desnuda, con signos de violencia, atado, etc. Sin considerar que habia una familia esperando saber si era Ema la persona muerta en ese lugar.

La policía confirma que es él pero no el 100%, que podría ser él por los tatuajes, pero se tenía que confirmar con la autopsia porque el cuerpo estaba desnudo, quemado por el sol y en descomposición.

Se retira el cuerpo del lugar, esperando la autopsia.

La familia ya no podía esperar más, se acerca el día 12/11 a la fiscalía y sigue la incertidumbre había que esperar que el cuerpo se enfríe para hacerle la autopsia. Mientras tanto los fiscales hicieron preguntas como:

-Si Ema estaba en tratamiento, psicólogico?

-Si fue alguna vez al psicólogo? En el momento que dijimos que una vez fue al psicólogo, la respuesta del fiscal fue: -Entonces el llegó por sus propios medios a ese lugar, seguramente tuvo un brote psicótico o depresión, porque en el lugar no había rastros de que alguien lo haya arrastrado, no habían rastros de motos, solo había pisadas de pies descalzos.

Dando a entender que él se fue solo caminando desnudo y se dejó morir en el medio del campo.

La familia respondió: en qué cabeza cabe salir a las 07:25hs con mameluco, botines e ir a morir desnudo a 60km de dónde el vive.

El dia viernes 13/11 se vuelve acercar su tía para que le den una respuesta sobre el cuerpo de Ema, el fiscal le dijo que a última hora de cerrar la fiscalía 14hs iban a tener la autopsia preliminar y confirmar si era él.

Se reune la familia y el fiscal, e informan que murió por muerte natural, por deshidratación, tenía secos los riñones, al empezar con los síntomas de deshidratación el comienza en un estado de brote psicótico, el cuerpo pide sacarse la ropa, deambula desnudo, su cuerpo estaba quemado por el sol, está en descomposicion, no tenía signos de violencia, ni herida con arma de fuego o arma blanca.

Falta el examen toxicológico y analizar las larvas para saber cuándo murió.

Al no haber un homicidio, ningun tercero, se cierra la causa.

Ahora se encarga la policía y copelco en entregar el cuerpo.

El día sábado se sigue llamando a la policía para saber si la fiscalía mando el oficio para entregarnos el cuerpo de Ema, la respuesta es que no hay nada en el sistema, no está cargado el oficio.

Hoy domingo 15/11 seguimos esperando, seguramente no vamos a poder velarlo porque siguen pasando los días y el cuerpo sigue en descomposición.

Nos están haciendo sufrir desde el primer momento que la justicia no movió un lápiz por Ema y nos siguen haciendo sufrir con la espera de su cuerpo. Solo queremos darle paz”. Familia de Emanuel Amadore.