La EPET N.º 10 realizará la Expo Feria 2026: una muestra de ciencia, técnica y creatividad

Mañana lunes 16 de noviembre

La Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N.º 10 de Plaza Huincul llevará adelante una nueva edición de su Expo Feria, una propuesta destinada a compartir con la comunidad los trabajos y proyectos desarrollados por estudiantes y docentes de la institución.

Bajo el lema “De la idea al proyecto”, la exposición propone un recorrido por iniciativas vinculadas con la ciencia, la técnica y la creatividad, poniendo en valor los conocimientos, las habilidades y el trabajo realizado durante el ciclo educativo.

La actividad se desarrollará el lunes 16 de noviembre, en dos turnos: por la mañana, de 9 a 13:30, y por la tarde, de 17 a 21:30.

Desde la institución invitaron a las familias y a la comunidad en general a acercarse para conocer las producciones de los estudiantes, recorrer los distintos espacios de exposición y acompañar el trabajo de docentes y alumnos.