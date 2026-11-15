Cutral Co: Copelco programó un corte de energía para este lunes

Copelco informó que este lunes 16 de noviembre realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento en la línea de media tensión.
Según comunicaron desde la entidad, el corte se extenderá desde las 8 hasta las 13 horas y afectará a los asociados del barrio Brentana.
La suspensión del servicio comprenderá el sector ubicado desde calle 12 de Octubre hasta el canal colector y desde calle Roca hasta Winter.
Además, la interrupción alcanzará a usuarios singulares de distintos establecimientos e instituciones, entre ellos jardines de infantes, escuelas primarias, el Centro Comunitario Progreso, el Centro Comunitario Unión, el Centro de Salud Unión, Corralón Mate Amargo, Hierros FyP y la Panadería el Rafa.