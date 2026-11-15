Cutral Co: Copelco programó un corte de energía para este lunes

En el barrio Brentana

Copelco informó que este lunes 16 de noviembre realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento en la línea de media tensión.

Según comunicaron desde la entidad, el corte se extenderá desde las 8 hasta las 13 horas y afectará a los asociados del barrio Brentana.

La suspensión del servicio comprenderá el sector ubicado desde calle 12 de Octubre hasta el canal colector y desde calle Roca hasta Winter.

Además, la interrupción alcanzará a usuarios singulares de distintos establecimientos e instituciones, entre ellos jardines de infantes, escuelas primarias, el Centro Comunitario Progreso, el Centro Comunitario Unión, el Centro de Salud Unión, Corralón Mate Amargo, Hierros FyP y la Panadería el Rafa.