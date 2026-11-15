Alianza está en semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2026

Le ganó a Estudiantes como visitante y clasificó a las semifinales

El equipo de Cutral Co logró clasificar a la siguiente instancia de la competencia luego de vencer a Estudiantes como visitante por 1 a 0 y con un global de 4 a 0 a su favor.

Los dirigidos por Jorge Lencina supieron plantear bien un encuentro que se tornó de ida y vuelta desde los primeros minutos con ocasiones claras para ambos equipos. Estudiantes se llenó de amarillas muy rápido y no pudo descontar distancias en las ocasiones que lograba generar.

El factor climático influyó en el primer tiempo con mucho viento y en el segundo tiempo con una lluvia intensa sobre el terreno de juego. En la segunda mitad, Alianza hacía correr los minutos y Estudiantes caía en la desesperación de no poder descontar. A los 28 minutos del segundo tiempo, Juarez jugador de Estudiantes le pegó una patada en la espalda a Alejandro Diaz y se fue expulsado.

Unos minutos más tarde, una buena jugada de Monteseirin por izquierda logró enviar un pase al corazón del área de Estudiantes para la llegada de Leandro Cerda que notaba el 1 a 0 para Alianza que lo acercaba aún más a la clasificación. El árbitro terminó el encuentro a los 45 minutos y el pase a la semifinales fue para Alianza.

Alianza se enfrentará a Jorge Newber