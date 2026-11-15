Encontraron un hombre sin vida en Cutral Co

Un hombre fue encontrado sin vida este domingo por la tarde en la ciudad de Cutral Co. El hecho fue confirmado a este medio por el jefe fiscal, Gastón Liotard, quien, por el momento, no brindó mayores precisiones sobre lo ocurrido.
De acuerdo con testimonios de vecinos, el hallazgo se habría producido alrededor de las 19 horas, en inmediaciones del barrio Zani y el Cono de Seguridad.
Asimismo, trascendió que se trataría de un hombre que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. Sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente.
Por el momento, se aguarda información de las autoridades judiciales para conocer las circunstancias del hecho y determinar qué ocurrió.