Qué anuncia el pronóstico para este lunes feriado en Cutral Co y Plaza Huincul

La ráfagas podrán llegar a los 36 kilómetros por la tarde.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 30° Centígrados y la mínima de 21°. El viento se presentará del este a 13 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 22 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros.

El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche mayormente cubierto.

Para el martes se espera una temperatura máxima de 31° y la mínima de 17° Centígrados.