Qué anuncia el pronóstico para este lunes feriado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 30° Centígrados y la mínima de 21°. El viento se presentará del este a 13 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 22 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche mayormente cubierto.
Para el martes se espera una temperatura máxima de 31° y la mínima de 17° Centígrados.