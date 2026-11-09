Chos Malal: 60 profesionales de la salud se capacitaron en atención de pacientes críticos

Los profesionales participaron de instancias de formación técnica orientadas a mejorar los procedimientos de atención

Unos 60 médicos y enfermeros de la Región Alto Neuquén participaron de una jornada de actualización sobre vía aérea avanzada, ventilación mecánica y traslado seguro de pacientes en situaciones de emergencia.

La capacitación se desarrolló en Chos Malal y fue organizada por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través de su Área de Capacitación, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta de los equipos sanitarios ante situaciones críticas.

Durante la jornada, los profesionales participaron de instancias de formación técnica orientadas a mejorar los procedimientos de atención, estabilización y traslado de pacientes, especialmente en contextos que requieren intervenciones rápidas y coordinadas.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, doctora Luciana Ortiz Luna; el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín; y la directora del hospital Regional doctor Gregorio Álvarez, Lic. Leticia Karina Sandoval.

También formaron parte de la capacitación los doctores Pieroni, Sánchez, Emanuel Flores, la enfermera Ailén Castillo y la médica residente Gentilli.

Este tipo de encuentros busca unificar criterios de intervención, actualizar conocimientos y perfeccionar las prácticas de los equipos de salud que deben responder ante emergencias en el norte neuquino.