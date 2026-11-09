Murió el presidente del barrio Peñi Trapun tras una larga enfermedad

Fue elegido dos veces al frente de la comisión vecinal del barrio del oeste de Cutral Co

Carlos Pereyra falleció este lunes 9 de noviembre, tras luchar contra una larga enfermedad que lo había alejado en los últimos meses de la actividad comunitaria.

Pereyra fue elegido presidente del barrio Peñi Trapún, luego de una campaña que tuvo como referente a Jesús San Martín. En los años que estuvo al frente se recuperó la cancha de fútbol en el barrio, se gestionaron obras de gas y de iluminación del barrio.

También tuvo que afrontar algunos inconvenientes relacionados con la seguridad en el barrio, dar la cara y tratar se conciliar, como representante vecinal.