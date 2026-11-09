EPET 10: violencia entre estudiantes por la difusión de imágenes íntimas

Por este medio no se difunden nombres ni videos, en resguardo de la imagen de las personas pero si se alerta de la situación, ya que no es el único caso registrado

Una grave situación se registró la semana pasada en la institución de educación técnica de Plaza Huincul, que requiere de atención e intervención inmediata.

Según una denuncia que llegó a Cutral Co al Instante, dos adolescentes difundieron imágenes íntimas de otra adolescente que va a la misma escuela. Esa conducta está tipificada como sexting o pornovenganza y existen herramientas legales a nivel nacional para su sanción, a través de la ley 27736, conocida como Ley Olimpia.

Tras esa difusión, el conflicto fue escalando, hubo golpes entre las dos jóvenes involucradas y luego, según la denuncia, también intervino la madre de una de las jóvenes que generó un tumulto dentro de la escuela.

Por este medio no se difunden nombres ni videos, en resguardo de la imagen de las personas pero si se alerta de la situación, ya que no es el único caso registrado en las escuelas de la región Comarca Petrolera.

Por un lado hay que destacar la importancia de la Educación Sexual Integral para que los niños y jóvenes entiendan el respeto por la intimidad ajena y propia. Y qué situaciones constituyen un delito, como la difusión de imágenes por medios electrónicos que pueden concluir incluso en penas de prisión, aún cuando los involucrados son menores de edad ya que se cambió la edad de responsabilidad jurídica a 14 años.

Y por otro accionar contra la violencia de adultos responsables de los menores de edad, que deberían enfocarse en la búsqueda de una solución y no ampliar los problemas.