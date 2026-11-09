Plaza Huincul: hubo oración y la transmisión de la misa papal

La transmisión se hizo en el espacio de Atardecer Feliz.

Desde las 10:15, empezó una oración a cargo del cura párroco Juan Marco en el centro Atardecer Feliz, del barrio Central de Plaza Huincul. Luego, se transmitió por pantalla gigante la celebración de la misa a cargo del Papa León XIV.

Antes, el sacerdote expresó que “es un hermoso día que Dios nos regaló, para juntarnos con toda la iglesia católica y otras religiones, porque hace más de 39 años que no teníamos la posibilidad de ver a un Papa. Es una gran bendición de recibir en el país para toda la iglesia católica y otras religiones”.

Rescató que el lema es “la visita del peregrino de la esperanza y la paz”. “El mensaje muy fuerte es que el Papa trae en esta visita en un país, e incluso en nuestra comunidad con todos los problemas que tenemos, y los desafíos. Nos da la eperanza y no podemos bajar los brazos”, subrayó.

La convocatoria fue hecha a través de la dirección de Culto del muncipio huinculense. Asistieron el intendente Claudio Larraza, su esposa, más todos los secretarios del Ejecutivo municipal, vecinas y vecinos que se sintieron convocados para asistir a invitación.