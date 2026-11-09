CARLOS ANTONIO PEREYRA

NECROLÓGICA QEPD

09/07/1961 – 09/11/2026

“Tu partida nos deja un vacío por siempre en nuestro corazón, sabemos que desde el cielo nos vas a cuidar Te Amamos juntos por siempre”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 09/11/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.