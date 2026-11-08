Villa El Chocón proyecta un nuevo museo paleontológico de 4.000 metros cuadrados

El edificio contará con salas de exposiciones, espacios interactivos, una sala inmersiva dentro de una estructura con forma de huevo de dinosaurio, talleres, auditorio y un laboratorio destinado a investigadores.

Villa El Chocón proyecta la construcción de un nuevo museo Paleontológico Ernesto Bachmann, una obra que contempla una superficie de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles, y una inversión prevista de 24.000 millones de pesos.

El gobernador Rolando Figueroa anticipó que la iniciativa será licitada durante el verano y destacó su importancia para impulsar el desarrollo turístico de la localidad.

El edificio contará con salas de exposiciones, espacios interactivos, una sala inmersiva dentro de una estructura con forma de huevo de dinosaurio, talleres, auditorio y un laboratorio destinado a investigadores.

El proyecto busca ampliar las posibilidades de exhibición y conservación de una colección paleontológica de relevancia internacional, entre cuyos principales atractivos se encuentra una réplica a tamaño real del Giganotosaurus carolinii, además de restos fósiles originales.

La iniciativa también contempla la recuperación de la costanera del lago Ramos Mexía y el desarrollo de un paseo costero de más de mil metros, integrando el museo con los atractivos naturales y paleontológicos de la zona.

Villa El Chocón adquirió reconocimiento internacional en 1993, cuando Rubén Carolini descubrió los restos del Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes conocidos. Desde entonces, la localidad consolidó una identidad vinculada a la paleontología, con huellas fósiles, circuitos turísticos y espacios de divulgación científica.

Con esta nueva infraestructura, la localidad busca fortalecer su posicionamiento como destino de turismo paleontológico y generar nuevas oportunidades para la actividad económica y turística regional.