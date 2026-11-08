San Ignacio renovó la devoción por Ceferino Namuncurá: tres jornadas de fe, memoria y tradición patagónica

Su camino hacia el reconocimiento religioso tuvo un momento decisivo el 11 de noviembre de 2007, cuando fue proclamado beato en una multitudinaria ceremonia realizada en Chimpay.

Hay celebraciones que exceden el calendario religioso. Se transmiten de generación en generación, atraviesan la historia de las comunidades y encuentran en la fe una manera de mantener viva la memoria. La Fiesta de Ceferino Namuncurá, realizada en San Ignacio, es una de ellas.

Durante tres jornadas, el paraje volvió a convertirse en punto de encuentro para familias, peregrinos y devotos que llegaron para participar de una celebración en la que conviven la espiritualidad, la identidad de los pueblos originarios y las tradiciones criollas de la Patagonia.

La convocatoria tuvo como protagonista la figura de Ceferino Namuncurá, el joven mapuche cuya historia trascendió las fronteras de la región y encontró reconocimiento dentro de la Iglesia católica. Su vida, marcada por la vocación religiosa, el compromiso con su pueblo y el deseo de convertirse en sacerdote, continúa despertando una profunda devoción.

Una historia que llegó a los altares

Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, provincia de Río Negro. Era hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos. Su historia estuvo atravesada por las transformaciones y los conflictos que marcaron la vida de los pueblos originarios en la Patagonia.

Desde joven manifestó su deseo de formarse como sacerdote salesiano para regresar y ayudar a su pueblo. Sin embargo, su delicada salud interrumpió aquel proyecto. Trasladado a Italia para continuar sus estudios y recibir atención médica, murió en Roma el 11 de mayo de 1905.

Su camino hacia el reconocimiento religioso tuvo un momento decisivo el 11 de noviembre de 2007, cuando fue proclamado beato en una multitudinaria ceremonia realizada en Chimpay. La celebración estuvo presidida por el cardenal Tarcisio Bertone, enviado del papa Benedicto XVI.

La beatificación fue posible luego de que el Vaticano reconociera como milagrosa la curación de una mujer argentina que había padecido cáncer de útero y cuya recuperación fue atribuida a la intercesión de Ceferino.

Aquel acontecimiento significó un reconocimiento histórico: Ceferino se convirtió en el primer beato de origen indígena de la Argentina. Desde entonces, su figura adquirió todavía mayor trascendencia como símbolo de fe, humildad, esperanza y pertenencia cultural.

Pero su historia no quedó encerrada en los libros ni en los documentos de la Iglesia. Su presencia permanece en las peregrinaciones, las promesas, las oraciones y las manifestaciones populares que año tras año convocan a miles de personas en distintos puntos de la Patagonia.

Tres jornadas para celebrar la fe y las tradiciones

En San Ignacio, el programa comenzó el viernes 6 de noviembre con la bendición de los montados y sus familias, seguida de la celebración de la Santa Misa.

El sábado 7, las actividades se iniciaron con el tradicional Pichi Traun y continuaron con una peregrinación al cementerio histórico, donde se celebró una misa junto a la tumba de Rosario Burgos, madre de Ceferino.

La jornada también incluyó el bingo ceferiniano, actividades criollas, juegos tradicionales, bautismos y bendiciones de niños. Por la noche, los jóvenes tuvieron su propio espacio de encuentro con una misa, bajada de antorchas, fogón y el tradicional baile del peregrino.

El domingo 8 concentró las principales actividades religiosas. Desde temprano se desarrolló el Pichi Traun y posteriormente los peregrinos se congregaron en la capilla para iniciar el camino hacia el santuario. Al mediodía se celebró la misa central y, durante la tarde, se realizaron bendiciones de enfermos.

La propuesta volvió a reunir dos dimensiones que forman parte de la identidad de estas celebraciones: por un lado, la expresión religiosa y la devoción por Ceferino; por otro, las costumbres, los encuentros y las actividades criollas que mantienen vigente la cultura popular de la región.

Una devoción que atraviesa generaciones

La Fiesta de Ceferino Namuncurá representa mucho más que una convocatoria religiosa. Es también una oportunidad para reencontrarse con las raíces, compartir una tradición y renovar los valores de solidaridad, fraternidad y pertenencia comunitaria.

La historia del joven mapuche conserva una particular fuerza en la Patagonia porque su figura representa el encuentro entre la identidad de los pueblos originarios y la fe cristiana. Su deseo de ser sacerdote para ayudar a los suyos continúa siendo uno de los rasgos más significativos de su legado.

Bajo el lema «Hagan lo que Jesús les diga», la celebración en San Ignacio volvió a poner en primer plano ese mensaje.

Porque, más allá de las distancias y del paso del tiempo, la devoción por Ceferino sigue encontrando en cada peregrino, en cada familia y en cada comunidad una manera de renovar una historia que forma parte de la memoria religiosa y cultural de la Patagonia.