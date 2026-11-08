Jocelyn Balboa brindará un seminario de kickboxing K1 en Plaza Huincul

La actividad estará destinada a participantes de todos los niveles y tendrá como objetivo compartir técnicas, experiencias y conocimientos vinculados a las disciplinas de combate.

La deportista y referente de las artes marciales Jocelyn Balboa encabezará un seminario de Kickboxing K1 el próximo domingo 22 de noviembre en Plaza Huincul. La actividad estará destinada a participantes de todos los niveles y tendrá como objetivo compartir técnicas, experiencias y conocimientos vinculados a las disciplinas de combate.

La jornada comenzará a las 16 horas y se desarrollará en Chos Malal 138, bajo la organización de Team Balboa Kickboxing K1 Patagonia.

Durante el encuentro se abordarán técnicas de kickboxing y K1, trabajo práctico, estrategias de combate y aspectos relacionados con la experiencia deportiva. La propuesta está abierta tanto a quienes se inician en estas disciplinas como a practicantes con trayectoria.

Balboa cuenta con una destacada carrera en las artes marciales. Es maestra de Kung Fu, 4.º Dan, cinturón negro 2.º Dan del Dojo Serpiente y actual campeona argentina WKC en la categoría de 56 kilogramos.