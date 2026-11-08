Cutral Co: cerca de 100 mujeres participaron del “Desafío a los Viñedos”

Una competencia de mountain bike organizada por la agrupación Uniendo Caminos

Cerca de 100 mujeres participaron este domingo en Cutral Co del “Desafío a los Viñedos”, una competencia de mountain bike organizada por la agrupación Uniendo Caminos, que reunió a ciclistas de distintos niveles en una jornada deportiva.

La propuesta contó con tres modalidades: 10 kilómetros para principiantes, 25 kilómetros promocionales y 50 kilómetros competitivos.

El evento contó con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín; y el organizador Claudio Montenegro.

Durante la jornada, Rioseco destacó la iniciativa y el trabajo de la agrupación organizadora. “Esta carrera permite colaborar con Uniendo Caminos. Ellos pedalean todos los sábados. Hay que trabajar para construir la cultura del deporte”, expresó.

Por su parte, Montenegro celebró el regreso de las competencias y agradeció el acompañamiento municipal para concretar el encuentro. “Estamos volviendo después de años a realizar competencias y le agradecemos al Intendente porque sin su apoyo sería imposible realizar un evento así”, señaló.

Los resultados

En la categoría competitiva, el primer puesto fue para Yesica Inostroza, con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 7 segundos. El segundo lugar quedó para Carlina Isabel Lagos (2:08:50) y el tercero para Inti Hebelen Carrasco Moya (2:09:25).

En promocionales, Vanesa Arrese se quedó con el primer puesto (1:18:52), seguida por Natalia Ester Figueroa (1:20:08) y Claudia Beatriz Paredes (1:23:46).

En principiantes, Emilia Noemí Rodríguez obtuvo el primer lugar con 30 minutos y 35 segundos. Joanna Trecanao finalizó segunda (31:28) y Elsa Dionisia Rodríguez completó el podio (32:24).

La competencia permitió promover la actividad física y el ciclismo femenino en Cutral Co, con una convocatoria que reunió a cerca de un centenar de participantes.