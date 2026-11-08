Alianza goleó a Estudiantes de Bariloche por el Torneo Regiona Federal Amateur

En el partido de ida de los cuartos de final

En una hermosa tarde en Cutral Co, Alianza disputó el partido de ida por los cuartos de final de la copa. Con una destacada actuación de Joaquín Rikemberg la victoria fue para el local por 3 a 0.

El partido tuvo de todo en los primeros 45 minutos, Alianza dominaba la pelota y lograba generar peligro con una chilena de Rikemberg y un remate de Alejandro Diaz que pasaba por cerca del palo. Un petardo fue protagonista en los primeros minutos porque explotó cerca del arquero Vega de Estudiantes que estuvo en el suelo varios minutos tirado en el suelo y recibiendo asistencia.

Cuando se reanudó el juego, las cosas se igualaron entre ambos equipos, en un córner, Alianza realizó una pelota preparada para Lonardi y Juárez de Estudiantes le cometió penal y Rikemberg ponía el 1 a 0 para Alianza. Unos minutos más tarde, nuevamente el 10 de Alianza anotó un verdadero golazo para el 2 a 0 antes del descanso.

En la segunda mitad, no hubo muchas ocasiones de gol, Estudiantes tuvo un remate que pasó muy cerca del arco de Alianza y el conjunto de Cutral Co tuvo dos ocasiones para estirar aún más la ventaja. Pero cerca del final, un centro de Joaquín Rikemberg encontró a Alejandro Diaz para el 3 a 0 final.

Alianza se lleva una importante victoria como local y un poco de aire para lograr el pase a la siguiente instancia del torneo.