Turismo de Huincul recibe a pasante del EPA 12 para prácticas profesionalizantes

Quienes realizan el curso de asistente turístico local aprenden cómo ejercer la tarea en la oficina de Huincul

Las dos instituciones, la dirección de turismo municipal y el EPA 12, que desde educación ofrece el curso de asistente turístico local, unificaron su trabajo para generar más personas formadas en el sector.

La tarea de los estudiantes comenzó esta semana y se extenderá en el tiempo. “Ellos comenzaron a realizar las prácticas profesionalizantes del curso que están realizando”, contó la directora de Turismo, Vanesa Gutiérrez.

La directora consideró que recibirlos en la oficina de turismo es muy valioso “porque ellos se pueden llevar una mirada del trabajo turístico y nuestra función que cumplimos en la comunidad, tanto la atención a los locales como a los turistas”.

En Plaza Huincul se trabaja con el gobierno provincial para la creación de productos para ofrecer al viajero, principalmente relacionados con la paleontología, la historia petrolera y los paisajes desérticos que ofrecen los alrededores.