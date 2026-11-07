El intendente de Cutral Co recibió al plantel U13 femenino del Club Pérfora tras consagrarse campeonas patagónicas

Ramón Rioseco recibió en el Salón de Acuerdos a las integrantes y al cuerpo técnico de la categoría formativa del Club Pérfora.

El jefe comunal Ramón Rioseco recibió en el Salón de Acuerdos a las integrantes y al cuerpo técnico de la categoría formativa del Club Pérfora. El equipo obtuvo el título en el certamen regional «Un Sol para las U13» luego de imponerse en la totalidad de los partidos disputados.



El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos Américo Verdenelli, donde las jóvenes deportistas y sus entrenadores exhibieron ante el mandatario local el trofeo obtenido en la competencia. Durante la reunión, la delegación compartió los detalles de su participación deportiva y el cuerpo técnico expresó su agradecimiento por el acompañamiento brindado por la Municipalidad de Cutral Co.

El Torneo Patagónico de Básquet Femenino Formativo «Un Sol para las U13» fue organizado por el Club Sol de Mayo y se disputó en las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. La competencia reunió a 17 equipos procedentes de las provincias de Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén.

A lo largo del certamen, el conjunto de Pérfora completó su calendario con un registro de seis victorias en seis presentaciones. Además de la consagración colectiva, la jugadora Juana Chávez Claris fue distinguida oficialmente como la jugadora más valiosa (MVP) del torneo.