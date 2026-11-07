Piden asfaltar la ruta 10 desde Cutral Co a Buena Esperanza

La ruta actualmente es de ripio y se utiliza sobre todo para llegar a la planta potabilizadora del EPAS

Un proyecto presentado en la Legislatura de Neuquén busca impulsar la pavimentación de un tramo de aproximadamente 25 kilómetros de la Ruta Provincial 10, que conecta Cutral Co y Plaza Huincul con el yacimiento Meseta Buena Esperanza.

La iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial y reducir los desvíos que actualmente deben realizar quienes transitan por ese sector de la comarca petrolera.

La propuesta fue presentada por el ciudadano Fernando Barros y solicita al Poder Ejecutivo provincial que elabore el proyecto ejecutivo de la obra y posteriormente convoque a una licitación pública para concretarla.

El planteo quedó registrado como proyecto de resolución 18790 e ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura el 2 de noviembre de 2026.

La misma propuesta elevó el intendente Ramón Rioseco al gobernador Rolando Figueroa, para que la obra se financie con el dinero que ingresará, en un segundo tramo, por la explotación de las áreas Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas para proveer de gas al proyecto GNL que impulsa YPF.

Y será considerado porque ese tramo se utilizará mucho con tránsito pesado también por ruta 17. El intendente Claudio Larraza también propuso financiar la doble vía para la ruta 17 y la conexión con ruta 10, con el mismo argumento.