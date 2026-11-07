Se podrán dejar medicamentos vencidos y en desuso en la farmacia de Copelco

Es mejor no donarlos para evitar problemas de automedicación

La cooperativa recibirá aquellos medicamentos que suelen quedar en las casas tras un tratamiento, por fallecimiento o porque se vencieron.

La consigna es que no los deseches con los residuos comunes y que tampoco los entregues a otras personasl. “¡Tus medicamentos en desuso también necesitan un destino responsable!”, dijeron desde la cooperativa.

En Farmacia Social Copelco sumaron un nuevo punto de recolección para que puedas acercar medicamentos vencidos o que ya no utilices.

¿Por qué es importante? Porque descartarlos correctamente ayuda a prevenir accidentes por automedicación y evita la contaminación ambiental, se informó.

📍 El recipiente estará en Gral. Paz 250 en Cutral Co, donde funciona la farmacia social. “¡No los guardes, no los tires a la basura! Sumate a esta iniciativa y ayudanos a cuidar la salud de todos y nuestro ambiente”, pidieron.