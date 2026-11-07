Policía del Neuquén percibirá aumentos salariales por encima de las actualizaciones por inflación

Serán en noviembre y enero. Así lo anunció el gobierno provincial.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, continúa avanzando en una política de fortalecimiento salarial para la Policía.

La medida forma parte de una política sostenida de recomposición de los ingresos de la fuerza, que combina la actualización trimestral de los haberes mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con mejoras salariales adicionales, destinadas a reconocer la tarea y el compromiso de quienes diariamente trabajan por la seguridad de los neuquinos.

El próximo 30 de noviembre el personal policial recibirá un incremento salarial del 4%, calculado sobre los haberes correspondientes a octubre, que constituyen la base salarial actualizada.

Posteriormente, en enero, se aplicará una nueva actualización trimestral por IPC, a la que se adicionará un 3% de recomposición salarial.

De esta manera, la combinación de ambos incrementos y la actualización por inflación permitirá proyectar una mejora salarial acumulada de entre el 13% y el 14% respecto de los haberes de octubre, de acuerdo con la evolución del índice inflacionario correspondiente.

A estos aumentos se sumará, también en enero, el pago de un bono extraordinario de $480.000, que representará un ingreso adicional para el personal policial, independiente de los incrementos salariales previstos.

Este esquema permitirá continuar acompañando el poder adquisitivo del personal policial y consolidar una estructura salarial que ubica a la Policía del Neuquén entre las fuerzas provinciales mejor remuneradas del país.