Noche de box: Chiva Rojas y Franco León brillaron en Cutral Co

El gimnasio municipal Enrique Mosconi se llenó.

El gimnasio municipal General Enrique Mosconi vibró este viernes con una gran noche de boxeo, tribunas colmadas y transmisión en vivo por Fox Sports.

Los cutralquenses Damián “Chiva” Rojas y Franco León fueron protagonistas con dos grandes victorias por knock out técnico.

El “Chiva” se impuso ante Lucas Rojas en la categoría superligero. “Traté de acortarle la distancia porque él es un boxeador más largo y lo logré”, contó tras su triunfo.

Franco León tuvo un debut soñado como profesional al vencer a Jairo Campos en el segundo round. “Traté de meter las manos justas y no desesperarme. Lo definí con una mano en el segundo round”, expresó.

En la pelea estelar, el neuquino Axel “Misil” Isla, campeón Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo, venció a Elías Paredes. La velada también contó con la participación del local Ezequiel “Kelo” Nievas, quien cayó ante Lucas Pereira.