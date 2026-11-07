Figueroa anunció la construcción de un gasoducto para que Rincón de los Sauces no se quede sin gas

Además dijo que se va a mejorar el aeropuerto con aporte de las empresas petroleras y se va a asfaltar la ruta 8 para que haya mejor conectividad

La obra podrá estar lista para el invierno y será articulada con otra, que es la mejora del aeropuerto. Ello también para mejorar la comunicación y el transporte de Rincón que se ve continuamente afectada por las lluvias.

Este viernes, el gobernador estuvo en Rincón y realizó los anuncios dentro de la presentación del Plan Calor, un programa para mejorar el acceso a la calefacción de todo el norte y sur de la provincia.

“Todos los inviernos el maldito problema de que en el lugar que provee muchas veces gas y petróleo a varios lugares, están sin gas”, enfatizó el gobernador durante el acto en Rincón de los Sauces y explicó: “En abril vamos a traer la solución parcial para aumentar 170.000 metros cúbicos. Es una inversión importante, vamos a traer desde el volcán ese gas y vamos a mejorar algunas instalaciones para darle más potencia. Pero estamos trabajando en la solución definitiva”.

“La solución definitiva es un gasoducto de 160 kilómetros de extensión y una inversión de 130 millones de dólares. Tomamos la decisión de invertir 130 millones de dólares en Rincón de los Sauces, porque estamos convencidos que tenemos que generar las condiciones para que pueda desarrollar su parque industrial y vengan empresas a asentarse para poder producir en Rincón de los Sauces”, aseguró el gobernador.

Comentó que se busca trabajar con las empresas operadoras para mejorar aeropuerto local y destacó que, de la misma forma que se acordó un prefinanciamiento de rutas con las compañías, “estamos trabajando para traer agua y hacer experiencias piloto para desarrollar un programa agrícola ganadero”.

Dijo que dentro del programa de desarrollo integral en marcha se trabaja sobre las “ventajas competitivas que le podemos asignar a Rincón de los Sauces para que las empresas vengan a asentarse”. Indicó que además del abastecimiento de gas que se proyecta, “ya estamos trabajando en un diseño para poder proveer una nueva línea de 132 porque queremos generar electricidad en forma aislada y queremos que esa electricidad sea más barata en Rincón de los Sauces”.

Sin lugar a dudas, una de las ciudades más castigadas en retraso infraestructura fue Rincón de los Sauces”, recalcó y agregó: “Miremos de dónde venimos: una ciudad sin gas, con problemas de luz y de accesibilidad. ¿Qué pasa cuando crece el arroyo Carranza? ¿Cómo nos trasladamos en las rutas? Si alguien quería venir a Rincón de los Sauces, incluso viniendo desde el norte o desde La Pampa, inexplicablemente tenía que dar la vuelta por Neuquén”. “Se pavimentaron determinadas rutas, pero la 8 se terminó abandonando, que era el acceso más rápido que se tenía con la capital”, agregó.

“Una ciudad productora que pone la espalda y el hombro todos los días; una de las ciudades más postergadas de la provincia. ¿Qué estamos haciendo para poder revertir eso?”, se preguntó el gobernador y enumeró: “Repavimentamos la ruta 5, estamos haciendo el puente sobre el arroyo Carranza, vamos a empezar sobre el segundo puente, estamos repavimentando los 54 kilómetros desde Octavio Pico a Rincón de los Sauces, terminamos el proyecto ejecutivo y ya vamos a comenzar a pavimentar 24 kilómetros hasta Rincón de los Sauces”.

“Y a su vez vamos a seguir de Rincón de los Sauces hasta la ruta 40, camino a Chos Malal. Sumado eso al pavimento que estamos iniciando antes de fin de año desde Andacollo a Los Miches, desde Tierras Blancas hasta Guañacos, de Guañacos hasta el Reñileuvú y desde el Reñileuvú hasta Pichachén, vamos a tener un corredor binacional que va a pasar por Rincón de los Sauces. Va a estar totalmente pavimentado, pero a su vez le da mucha más accesibilidad y mucha más vida a Rincón de los Sauces”, indicó.