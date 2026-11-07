Aprender Jugando se prepara para los últimos desafíos del año

Realizarán viajes a Buenos Aires a fines de noviembre y primera semana de diciembre

El director general de la institución, Marcelo Figueroa, detalló el balance de la temporada, la agenda de traslados a Buenos Aires para evaluaciones de futbolistas juveniles en clubes de Primera División y la apertura de cursos de capacitación técnica para el próximo año.



La escuela formativa Aprender Jugando se encuentra en el tramo de cierre de su ciclo anual, registrando una concurrencia similar a la de períodos anteriores. La institución cuenta con cuatro años de funcionamiento y mantiene a más de 20 jugadores formados en sus filas dentro de las divisiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A lo largo del año, el trabajo de campo se desarrolló en el Parque Oeste, debiendo sobrellevar diversos factores climáticos en la zona.

Para las próximas semanas, la entidad diagramó tres etapas de traslados hacia Buenos Aires con el fin de presentar futbolistas ante entrenadores y evaluadores de equipos de Primera División. En este marco, viajarán dos jóvenes de la localidad de Añelo. Las salidas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Primer viaje: Salida el 15 de noviembre y regreso el 21.

Segundo viaje: Partida el 22 de noviembre y retorno el 28.

Tercer viaje: Salida el 29 de noviembre y finalización el 5 de diciembre.

Asimismo, la dirigencia confirmó que el 8 de enero comenzará la pretemporada deportiva para preparar un nuevo viaje programado para el mes de febrero.



La escuela trabaja con alumnos de 4 a 16 años distribuidos en tres turnos diarios: por la mañana, de 10:00 a 11:00 horas, y por la tarde, en los horarios de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 horas. A su vez, los martes y jueves se llevan a cabo tareas personalizadas orientadas a jóvenes de entre 18 y 24 años.



En el ámbito de la capacitación, Figueroa adelantó que desde la escuela de directores técnicos sumarán para el próximo ciclo lectivo las carreras de preparación física en fútbol y coaching deportivo, orientadas a la motivación y el trabajo individual y grupal tanto en organizaciones deportivas como en el sector empresarial.