La UTN – FRN tiene 21 flamantes ingenieros y técnicos que recibiron sus diplomas

Este viernes se realizó el 34º acto de colación de grado y de las tecnicaturas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén.
Durante la ceremonia, 21 egresados de distintas carreras recibieron sus títulos, acompañados por familiares, amigos, docentes y autoridades en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co.
La jornada reunió a graduados de ingeniería Química y de las tecnicaturas universitarias en Electrónica, Química, Perforación y Terminación de Pozos Petroleros, y Contabilidad y Tributación.
Durante el acto también se reconoció la trayectoria del ingeniero Pablo Liscovsky, quien estuvo 18 años al frente de la UTN-FRN como decano, y del ingeniero Horacio Spesot, quien se desempeñó como vicedecano. Ambos finalizaron sus mandatos este año, dejando un valioso aporte al crecimiento de la institución y al desarrollo de la educación superior en la región.
El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, destacó que “la columna vertebral de una sociedad ascendente es la educación. Nos sentimos orgullosos de que la UTN esté en Cutral Co y Plaza Huincul, y de los graduados de la universidad. En unos años, quienes van a gobernar esta ciudad y esta provincia serán los chicos de la UTN. La educación es la que hizo grande a este país”, subrayó y luego los felicitó.
A su tiempo, la decana, Patricia González les habló a los egresados en las carreras de grado. “El mundo que los espera cambia aceleradamente. Las nuevas tecnologías como la IA, nos desafía”. Sostuvo que “no tenemos que dejar de aprender y que el título no sea el punto de llegada, sino el nuevo punto de partida”.
González sostuvo que de aquí en más será “una trayectoria que trendrán que seguir preguntando, investigando, creando transformaciones y no perder la capacidad de pensar críticamente, actuar con ética y trabajar con otros y poner el conocimiento al servicio de las personas”.
Mencionó que desde la UTN “estamos orgullosos de ustedes y ésta siempre será su casa” por lo que espera que sigan sientiendose parte de la comunidad. “Que vuelvan a brindar los conocimientos que adquieren en la industria y se vaya construyendo esa espiral ascendente del conocimiento”, agregó.
Finalmente, anheló que ese conocimiento les permita acanzar los proyectos personales, que la profesión les abra camino y que “el compromiso les recuerde siempre el valor de contribuir para una sociedad mejor”.
Esta es la nómina de los egresados:
Ingeniería Química
- Alarcón, Lucía Rayén
- Cabrera, Lucas Damián
- Llave, Susana Soledad
- Rioseco, Juan Manuel Isaías
Tecnicatura Universitaria en Electrónica
- Vallejos, Javier Olindo
Tecnicatura Universitaria en Química
- Ariza, Rita María Eugenia
Tecnicatura Universitaria en Perforación y Terminación de Pozos Petroleros
- Almendra, Kevin
- Bascuñán, Vanesa Jaquelin
- Cejas, Sergio Martín
- Díaz, Franco Eduardo
- Marieszcurrena, Gustavo Adolfo
- Mieres, Guillermo Uriel
- Moyano, Micaela Vanina
- Oses, Walter Javier
- Ronchi, Milagros
- Salinas, Mariano Pablo
Tecnicatura Universitaria en Contabilidad y Tributación
- Calquín, Federico Daniel
- D’Silva Brito, Reina Carolina
- Jara, Cristal Aime
- Mansilla, Jonatan Carlos
- Romero, Fernando Matías