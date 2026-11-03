Neuquén impulsa nuevas capacitaciones para fortalecer la enseñanza de Matemática

La participación acreditará 20 horas reloj.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) continúa con el desarrollo de propuestas de formación destinadas a docentes de Matemática de distintos niveles educativos. Durante noviembre habrá un taller presencial en Aluminé y un nuevo encuentro virtual con especialistas nacionales.

La primera actividad será el taller “La evaluación como instrumento de aprendizaje en matemáticas”, previsto para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en el CPEM N° 14 de Aluminé. Estará a cargo de Federico Olivero, Paula Pedraza y Noelia Bertoya, y estará destinado a docentes de Matemática de nivel medio y superior, además de maestros de tercer ciclo de Primaria.

La capacitación se desarrollará el viernes de 18:30 a 21:30 y el sábado de 9 a 18. La participación acreditará 20 horas reloj. La inscripción se realiza a través de este formulario.

Por otra parte, el viernes 13 de noviembre, a las 16, se realizará el cuarto encuentro del Ciclo de Conversatorios del Plan Jurisdiccional del Compromiso Federal por la Matemática.

La charla, titulada “La modelización matemática como puente entre la matemática y el mundo real en el contexto escolar”, estará a cargo de Mónica Villarreal, doctora en Educación Matemática e investigadora independiente del Conicet.

El encuentro será virtual y estará dirigido a profesores de Matemática e Informática de nivel Secundario y Superior. La propuesta buscará vincular los contenidos matemáticos con situaciones cotidianas y problemáticas reales mediante ejemplos y experiencias escolares.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 13 a las 12, mediante este formulario. La participación acreditará puntaje por asistencia.

Para consultas sobre ambas propuestas, el CPE habilitó el correo electrónico equipotp.matematica@gmail.com.