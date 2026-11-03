Copelco informó un corte programado de energía para este miércoles

Entre las 8 y las 12, debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

Copelco informó que este miércoles 4 de noviembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico, entre las 8 y las 12, debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

La interrupción afectará a distintos sectores de Cutral Co y, particularmente, a asociados ubicados en barrio Pampa. Según el detalle difundido por la cooperativa, el corte comprenderá los sectores ubicados desde Elordi hasta C. H. Rodríguez y desde Santa Teresita hasta Matorras; y desde 13 de Diciembre hasta Matorras, además del tramo comprendido desde Elordi hasta Mosconi.

Entre los usuarios singulares alcanzados por la interrupción se encuentran el Corralón Municipal, Obras Públicas, Cuartel de Bomberos, comisaría 15, sede del barrio Pampa, Centro de Salud del Pampa, Polideportivo, Mercado Nor Juan, Supermercado Pampa-Popular, Lista el Pollo, Mer Repuestos y Cargadero Municipal.