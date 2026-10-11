Volcó una camioneta en la Ruta 237

Dos hombres fueron asistidos

Un siniestro vial se registró este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1448, donde una camioneta Ford Ranger volcó mientras circulaba desde Neuquén con destino a Alicurá.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el alerta se recibió a las 7:04, por lo que se dispuso el desplazamiento del móvil 13 hacia el lugar del accidente.

Al arribar, el personal constató el vuelco del vehículo, en el que viajaban dos hombres. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del Hospital de Piedra del Águila.